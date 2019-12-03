Умерла знаменитая кошка Lil Bub, прославившаяся из-за вынутого языка

Одна из самых известных кошек в Сети Lil Bub (Лил Баб) умерла в возрасте 8 лет. Об этом рассказал хозяин животного на его странице в Instagram, которая насчитывает в настоящее время почти 2,5 миллиона подписчиков.

Лил Баб стала одной из первых кошек, которая прославилась в Сети. Она привлекла к себе внимание благодаря нестандартной мордочке. Кошечка родилась с генетическими мутациями — у нее не было зубов, из-за чего язык постоянно свисал изо рта. Это не помешало животному обрести свыше двух миллионов поклонников по всему миру. О Лил Баб даже снят документальный фильм.

За свою кошачью жизнь животное смогло собрать более 700 тысяч долларов для помощи другим четвероногим благодаря специальным благотворительным платформам. Таже Лил Баб стала лицом кампании по изучению генетических мутаций.

Хозяин кошечки Майк Бридавски опубликовал трогательный пост в Instagram. Он создал фотоколлаж, в котором соединены первый и последний снимки с питомцем. По его словам, Лил Баб не стало утром 1 декабря. "Мы потеряли самую чистую, добрую и волшебную жизненную силу на нашей планете", — отметил Бридавски. Он также рассказал, что еще 30 ноября, накануне смерти, кошка лежала с ним в кровати, но в скором времени неожиданно скончалась во сне.

В мае 2019 года не стало одной из самых известных "сердитых" кошек, более известной как Grumpy Cat. Причиной смерти животного стали осложнения от перенесенной инфекции.