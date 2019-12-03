"Жених на доверии" развел на 15 миллионов москвичку, мечтавшую выйти замуж

Доверчивая москвичка стала жертвой брачного афериста. Женщина познакомилась с ним в соцсетях, завязалось знакомство.

Мужчина предложил выйти за него замуж. Он сообщил, что занимает высокую должность, а его родители — очень обеспеченные люди, и они требуют доказательств состоятельности невесты.

"Жених" убедил "невесту" перевести на его счет 15 миллионов рублей, которые пообещал положить в ячейку банка, а позже вернуть. Однако как только деньги поступили на счет, мужчина перестал выходить на связь, передает РИА Новости.

Несостоявшаяся жена обратилась в полицию. Афериста задержали в Подмосковье. Оказалось, он уже ранее был судим за аналогичные преступления.

В последний раз, в 2015 году, его приговорили к пяти годам лишения свободы, откуда он освободился совсем недавно, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.