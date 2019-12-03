Власти Оренбуржья: уже в 2020 году на месте рухнувшего моста появится новый

В правительстве региона сегодня приняли решение — на месте рухнувшего моста в Оренбурге построить новый. Это произойдет уже в 2020 году. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер заверил, что решение по проектированию и строительству уже принято. Необходимо в ускоренном режиме сделать проект и приступать непосредственно к строительству.

Глава региона сегодня посетил территорию на месте обвала, пока она оцеплена. Оперативники сразу после случившегося провели несколько обысков в ряде компаний. В первую очередь, в фирме, осуществлявшей ремонт моста, в управлении дорожного строительства области, а также в компании, доставлявшей к месту работ строительные материалы. Разбор завалов начнут после завершения работ следователей и экспертов.

Радик Галимов, исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Северному округу подчеркнул в беседе с корреспондентом ГТРК "Оренбург", важно произвести детальный осмотр, поскольку его ведет эксперт, который затем приступит к строительной экспертизе. Уже на основании последней будут делать выводы следственные органы.