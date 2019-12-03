Глава Louis Vuitton хочет купить "Милан" и пригласить Гвардиолу с Месси

Футбольный клуб "Милан" заинтересовал одного из богатейших людей мира, президента французской группы компаний-производителей Louis Vuitton Бернара Арно. Французский олигарх намерен приобрести "россонери".

Арно готов выкупить все акции итальянского клуба за один миллиард евро. Бизнесмен хочет преобразить красно-черных путем приглашения на пост главного тренера нынешнего наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, а лидером команды хочет сделать Лионеля Месси. Либо приобрести тандем Килиана Мбаппе и Юргена Клоппа, если первые ответят отказом.

Как сообщает AC Milano Info, состояние Арно на ноябрь 2019 года оценивается в 102 миллиардов долларов. Этот финансовый показатель является третьим в мире после основателя Microsoft Билла Гейтса и основателя Amazon Джеффа Безоса.