Шварценеггер не смог прилететь на климатическую конференцию из-за снегопада

Актер Арнольд Шварценеггер приехал в Мадрид на климатическую конференцию COP25 из-за снегопадов в США. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на организаторов мероприятия.

Впрочем, как сообщил генсек инициативы Столицы против климатических изменений Америк (CC35) Себастьян Наварро, у экс-губернатора Калифорнии нашлись и личные причины, которые помешали ему принять участие в конференции.

Шварценеггер, будучи экоактивистом, 3 декабря должен был участвовать в дебатах в рамках COP25. Мероприятие продлится до 13 декабря.

Как сообщалось ранее, обрушившиеся на восточное побережье США снежные бури привели к отмене более 800 авиарейсов. По данным CNN, из-за метеоусловий были задержаны порядка 6 тысяч внутренних и международных вылетов.