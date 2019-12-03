"Ржев": смотрите в кинотеатрах с 5 декабря

Это честная история о Великой Отечественной войне: 5 декабря 2019 года в прокат выходит художественный фильм "Ржев". Фильм снят по мотивам повести "Искупить кровью" участника тех событий писателя Вячеслава Кондратьева. Он сам был очевидцем и участником тех боев, которые описал. В основе масштабной военной драмы — один день тяжелых схваток за деревню Овсянниково. В основе этой масштабной драмы лишь один эпизод Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой будет отмечаться в мае следующего года, — один день тяжелых боев за деревню Овсянниково.

Динамичная картина словно и не сыграна, а снята изнутри в ходе реального сражения. Каждый предмет в картине беспощадно правдив: солдатские самокрутки, развороченные взрывом воронки, заиндевелые блиндажи и полевые телефоны. Снег на кадрах — черный от дыма и красный от крови.

"Там нет спецэффектов, компьютерной графики. Там очень человеческие истории. И сама картина снята не для гламура", — актер Иван Батарев.

Всего за сутки жизни персонажей "Ржева" перевернулась. После боев в живых остается только треть роты. Бойцы пытаются хотя бы продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ: удержать деревню Овсянниково любой ценой. Каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в расположение роты прибывает лейтенант-особист. Он должен найти и разоблачить предателей среди своих. Только так, считает лейтенант, можно приблизить победу. Новая неожиданная опасность приводит к открытому конфликту между командиром роты и высшим командованием.

Таких деревень за 15 месяцев Ржевской битвы были сотни. Деревни Овсянниково, за которую так отчаянно сражалась рота, давно нет. После войны ее так и не восстановили. Место, где она была, сегодня может показать только очень опытный проводник. Но невыдуманная деревня стала собирательным образом всей ржевской земли.



"Это — наша история, наш подвиг. Его нельзя забывать. Это коснулось каждой семьи, — отмечает актер Дан Розин. — Мы постарались передать всю боль, мы со всей душой подошли, чтобы получилось искреннее кино".

На Ржевско-Вяземском выступе советские войска в 1942 и 1943 годах потеряли около 400 тысяч человек убитыми. Общие потери с учетом раненых превысили 1,3 миллиона человек. Но эта битва сыграла одну из ключевых ролей в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

"На таких людях, как показаны в этом фильме, всегда наша страна стояла. Наши дети должны помнить, что там было, но без идеализации войны, а то, какая была настоящая правда", — отметил актер Андрей Коровниченко.

"Ржев" захватывает с первых секунд действия. Режиссер фильма Игорь Копылов рассказал, что фильм – концентрация большой трагедии всего в одном дне войны, где можно скрупулезно рассмотреть, что переживали находящиеся там люди.



У "Ржева" есть еще и нравственное измерение. Это — памятник павшим и живым. И одновременно — завет будущим поколениям.

"Там нет спецэффектов, компьютерной графики. Там очень человеческие истории. И сама картина снята не для гламура", — сказал актер Иван Батарев.

Для чего снят фильм, добавляет актер Александр Горбатов. По его мнению, сейчас в России уже мало тех, кто хоть что-то знает о сражениях у Ржева, а тем более о трех людях, которые их вынесли.

"Я порекомендовал бы посмотреть фильм, чтобы увидеть смелую попытку это показать", — говорит Горбатов.

В ролях: Сергей Жарков, Иван Батарев, Арсений Семенов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин, Александр Горбатов, Дан Розин, Александр Плаксин, Андрей Коровниченко, Петр Логачев, Данила Воропаев и Олег Абалян.