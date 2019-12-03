Футбольный ЦСКА может пригласить форварда сборной Словакии

Молодой нападающий футбольной сборной Словакии и клуба "Жилина" Роберт Боженик может перейти в московский ЦСКА во время зимнего трансферного окна на правах аренды. В дальнейшем, сообщает источник в стане "красно-синих", армейцы могут выкупить форварда.

Боженик считается одним из самых перспективных футболистов сборной своей страны, хотя за "Жилину" в нынешнем сезоне он провел 16 матчей и забил три гола, сообщает Чемпионат.Com. Ранее представители ЦСКА говорили, что в команде требуют усиления позиции в обороне и полузащите.