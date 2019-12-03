Выживший в жестокой расправе в Менделеевске мальчик спасся в пекарне

Двенадцатилетний Никита оказался единственным ребенком из многодетной семьи из Менделеевска, кому удалось спастись от разъяренного отчима, пришедшего повидаться с младшим сыном. Получивший многочисленные порезы мальчик выпрыгнул в окно и добежал до пекарни, где и нашел убежище.

Драма разыгралась около трех часов ночи 3 декабря на Юбилейной улице, после затянувшейся встречи 41-летнего Айнура Харисова с двухлетним Русланом. Мужчина после развода жил в Елабуге, но часто навещал сынишку, попутно закатывая скандалы бывшей супруге. На сей раз он крепко выпил и заподозрил 38-летнюю возлюбленную в изменах. Объясниться у трижды судимого за кражи и нанесение телесных повреждений мужчины не получилось, в дело пошел нож. Первым пала экс-супруга Ангелина, следом ее 19-летний сын Кирилл, а потом на шум вышел спавший в своей комнате Никита. Отчим порезал ему руки и ноги, но переключился на плакавшего в кроватке сына. Малыш скончался в реанимации, а Никита не стал дожидаться расправы и выпрыгнул в окно в одном нижнем белье.

На кадрах видно, как истекающий кровью мальчик забегает в расположенную поблизости пекарню и обращается за помощью к кондитеру. Женщина заперла дверь и вызвала скорую, мальчика госпитализировали.

Его отчим тем временем добрался до Елабуги в попытке уйти от полицейских, но был задержан рядом с домом. Свое поведение он списал на ревность.

"Жили в подъезде, где опорный пункт был, на первом этаже, приезжие", — припомнила жительница дома, где произошла трагедия.

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев признал, что с начала 2019 года это уже четвертый случай в республике, когда от рук нетрезвых сожителей гибнут дети.