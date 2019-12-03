Две российские семьи усыновили 36 детей ради материальной выгоды

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы отдела опеки и попечительства. Она обвиняется в незаконном разрешении на расходование денег, которые принадлежат приемным детям. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Кемеровской области.

Речь идет о двух семьях из Яшинского района. Установлено, что опекуны являются друг другу матерью и дочерью. В семьях оказались приемными 36 детей.

С апреля по май 2019 года 48-летняя сотрудница сектора опеки и попечительства по просьбе опекунов изготовила и подписала несколько разрешений на расходование денежных средств, которые принадлежат приемным детям, не имея на то полномочий. Обман вскрылся, когда одна из семей в июне переехала в другой регион. Вставая на учет, были предоставлены копии всех документов, которые и вызвали подозрение в их подлинности. Это позволило выявить преступную деятельность сотрудника опеки и попечительства. В настоящее время материалы по делу переданы в следственные органы. Подозреваемая сотрудничает со следствием.

В отношении работника опеки и попечительства возбуждено уголовное дело по статье 288 и части 2 статьи 292 Уголовного кодекса России (присвоение полномочий должностного лица и служебный подлог).

Как сообщает РИА Новости, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын пообещал разобраться с данной ситуацией и выяснить, почему фактически в одну семью было передано такое количество приемных детей. Также ситуацию раскритиковала замминистра просвещения России Татьяна Синюгина.