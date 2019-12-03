Хоккей. Определен состав сборной России на домашний этап Евротура

Штаб национальной сборной России по хоккею определился с составом на предстоящий домашний этап Евротура, большая часть матчей которого будет проходить в Москве на "ЦСКА Арене". Всего в заявке 27 хоккеистов.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

вратари Илья Сорокин (ЦСКА), Тимур Билялов ("Ак Барс") и Александр Самонов (СКА);

защитники Рушан Рафиков ("Локомотив"), Альберт Яруллин, Андрей Педан и Никита Лямкин (все трое – "Ак Барс"), Игорь Ожиганов и Артем Зуб (оба – СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Андрей Миронов ("Динамо", М), Вячеслав Войнов ("Авангард");

нападающие Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Вадим Шипачев ("Динамо", М), Никита Сошников ("Салават Юлаев"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Евгений Кетов, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Андрей Кузьменко и Александр Барабанов (все – СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Кирилл Капризов, Антон Слепышев (все – ЦСКА) и Кирилл Семенов ("Авангард").

Напомним, что сборная России под руководством Алексея Кудашова стартует на домашнем этапе Евротура 12 декабря матчем против Швеции. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. После российские хоккеисты сыграют с Чехией (14 декабря) и Финляндией (15 декабря).