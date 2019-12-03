Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом

В российском министерстве иностранных дел считают провокацией заявления обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана, а его жалобы на здоровье называют симуляцией.

Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии.

Отмечается, что дипломаты из США, Канады, Великобритании и Ирландии, паспортами стран которых Уилан заблаговременно обзавелся, регулярно получают доступ к арестованному и отлично знают, что заявления мужчины о каких-то издевательствах и даже угрозе своей жизни являются ничем иным, как провокационной линией защиты с целью создания вокруг уголовного дела искусственной шумихи.

На Смоленской площади подчеркнули, что жалобы Уилана на условия содержания в СИЗО и действия следователей ни разу не подтвердились. Подчеркивается, что он получает квалифицированную медицинскую помощь – как со стороны врачей следственного изолятора, так и со стороны специалистов московских городских учреждений. В частности, в сентябре он обследовался в одной из столичных клиник и у него не было зафиксировано опасных заболеваний.

"Так что здоровью Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки", — констатировали в министерстве иностранных дел РФ.

В конце 2018 года ФСБ сообщила о задержании Уилана во время шпионской операции. Он был арестован. 24 октября 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил ему срок содержания в следственном изоляторе до 29 декабря.

По инкриминируемым обвинениям Уилану грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Свою вину он не признает.