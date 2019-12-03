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3 декабря 201917:14

Путин: количество кораблей с "Калибрами" увеличится вдвое

Путин: количество кораблей с "Калибрами" увеличится вдвое

Число боевых кораблей, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр", увеличится в два раза к 2023 году, заявил Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России. Президент напомнил, что дальность полета этого оружия достигает 1500 километров.

На данный момент количество нового вооружения на флоте достигло 68%. Так, например, в строю находятся атомные подводные лодки проекта "Борей" с баллистическими ракетами "Булава". Завершает испытания модернизированный "Борей-А", и еще четыре подобных субмарины строятся.

В общей сложности в 2019 году российские Военно-морские силы получили 23 надводных корабля, 3 летательных аппарата, 4 береговых ракетных комплекса и более 400 ракет и торпед. Кроме того, российские предприятия строят боевые корабли дальней морской зоны, добавил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Отдельно глава государства остановился на теме саммита НАТО, который проходит в Лондоне. Путин указал на тот факт, что СССР и Варшавского договора, против которых создавался Североатлантический альянс, давно нет. Однако организация продолжает расширяться. Если изначально в военный блок входили всего 12 стран, то сейчас их количество разрослось до 29. Военные расходы стран альянса составляют 70% от общемировых трат на оборону.

Президент уточнил, что Россия не раз пыталась наладить сотрудничество с НАТО, однако грубые действия альянса привели к тому, что после 2008 года все совместные проекты были свернуты. И сейчас развитие инфраструктуры Североатлантического альянса рядом с российскими границами надо воспринимать как потенциальную угрозу стране.

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