Мать превращала детей в мультперсонажей, мыла раз в 2 месяца и скрывала от всех

Зрителей "Прямого эфира" шокировала история семьи Азизовых из города Усть-Катав. Челябинской области, рассказанная в конце ноября.

Мать – 55-летняя Дина Азизова — отправила отца семейства на заработки в другой регион, а сама 11 лет держала взаперти троих детей: двух дочерей и сына.

На публике она была улыбчивой и общительной, в городе ее знали, как хорошего модельера. Дома же Дина превращалась в монстра: била детей, не давала им ходить в школу, мылись они раз в два месяца.

Кроме того, мать "лепила" из них сказочных персонажей – в частности, девочек перекрашивала в блондинок уже с малых лет.

Компьютер и Интернет в доме были, но пользоваться ими можно было только под присмотром матери.



После того, как старшей дочери — 20-летней Дарине — мать в очередной раз разбила голову в кровь, а она, ранее тайком познакомившись в Интернете с местным молодым человеком, рассказала ему об издевательствах, дети решили бежать.

Приютил их тот самый интернет-знакомый Вячеслав Коротков. Он же вызвал полицию. Мать, узнав об этом, покончила с собой и сожгла дом.

Дарина впервые приехала в Москву и рассказала страшную правду о том, как они жили 11 лет. Девушка уверена, что соседи знали об их существовании: они не могли не видеть детей во дворе дома, который стоял на пригорке.

Почему соседи не били тревогу? Как в городе появились "неучтенные дети"? Что говорят местные чиновники и родной отец детей, который по вине жены, даже не зная об этом, оказался весь в долгах?

Кому доверят опеку над детьми, и где они теперь будут жить? Какую роль в этой семейной драме играет единоутробная сестра – отсидевшая за убийство дочь Дины от первого брака? И не жалеет ли теперь, после смерти матери, Дарина о том, что решилась на побег из домашнего заточения?

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" – попытка разобраться в этой семейной драме и найти помощь для детей, оставшихся без матери и крыши над головой.