Мальчик насмерть замерз в снежной крепости под Арзамасом

Трагедией обернулось обустройство двумя школьниками из Нижегородской области тоннелей в сугробе, которому предстояло стать снежной крепостью. Один из юных строителей отлучился с родителями, а когда вернулся, обнаружил замерзшего друга в лазе. Несмотря на все усилия врачей, спасти 10-летнего мальчика не удалось.

Описанные события произошли вечером 2 декабря в городе Перевозе. Мальчики сами сгребали лопатами снег, а потом делали в нем тоннели. По одной версии, школьника просто придавило снежной массой, так что он не смог выбраться и задохнулся.

Когда его обнаружили, он еще был жив, однако медики оказались бессильны — юный строитель скончался в больнице.