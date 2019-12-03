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3 декабря 201918:07

Стоимость безлимитных проездных в Москве в 2020 году не изменится

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Стоимость на проезд по безлимитным абонементам в 2020 году в Москве не изменится.

Как сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта, рост тарифной шкалы будет ниже уровня инфляции (прогнозируемый уровень инфляции составит 3,7%) и в среднем за год составит 3%. Цены на проезд поменяются только с 1 февраля 2020 года.

Перевозчики просили у властей столицы повысить тариф по причине роста трат на электроэнергию, топливо и запчасти, однако принято решение тарифы изменить минимально, средний рост составит 3% за год, что ниже инфляции, отметили в департаменте.

Мы считаем правильным также поддержать постоянных пассажиров, которые выбирают московский транспорт и которых большинство. Стоимость безлимитных билетов на все виды городского транспорта, в том числе МЦД, на 2020 год повышаться не будет. Это безлимитные проездные со сроком действия сутки, трое, 30, 90 и 365 дней. Сохранение доступности таких билетов – это признанный международный опыт.

Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") и наземном транспорте по карте "Тройка" (билет "Кошелек") вырастет на 2 рубля – до 40 рублей, по тарифу "90 минут" – 62 рубля вместо 59 рублей, при оплате банковской картой – 44 рубля вместо 42 рублей.

При проезде на МЦД в зоне "Пригород" изменится стоимость поездки по билету "Кошелёк" на 2 рубля – до 47 рублей, и банковским картам с технологией бесконтактной оплаты – до 51 рубля. В случае с москвичами – они могут воспользоваться бесплатной пересадкой на метро в дополнение к используемым им тарифом.

Билет "Единый" на 1 поездку будет стоить 57 рублей вместо 55 рублей, на 2 поездки – 114 рублей вместо 110 рублей, на 60 поездок – 1 970 рублей вместо 1 900 рублей, бумажный на календарный месяц (не более 70 поездок) – 2 900 рублей.

Цена льготного билета для учащихся (школьников, студентов, ординаторов и аспирантов) на месяц в метро составит – 405 рублей (в 2019 году – 395 рублей), на 3 месяца – 1215 рублей (в 2019 году – 1185 рублей); на наземный транспорт на месяц – 265 рублей (в 2019 году – 260 рублей), на 3 месяца – 795 (в 2019 году – 780 рублей).

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