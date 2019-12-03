Почеттино хочет сменить Сульшера на посту наставника "МанЮнайтед"

Бывший наставник лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино определился с тем, где он хочет продолжить тренерскую деятельность после увольнения из "шпор". Аргентинский специалист выразил желание возглавить "Манчестер Юнайтед".

Известно, что видеть Почеттино хотят лондонский "Арсенал", "Бавария" и мадридский "Реал", но сам аргентинец рассчитывает на предложение от боссов манкунианцев, сообщает Спортбокс.Ru. Нынешний наставник "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер же может лишиться работы из-за неудачных результатов.

Руководители клуба уже поставили ему условия сохранения поста – не проиграть в следующих двух матчах. Если он их не выполнит, то будет уволен. Ему на замену боссы "Юнайтед" рассматривают как раз Почеттино.

После 14 туров английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" с 18 очками занимает девятое место. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет 22 очка.