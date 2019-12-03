Сообщения о взрывных устройствах в судах могут поступать с Украины

Анонимные угрозы о минировании московских и петербургских судов поступают из-за границы. Предположительно, в этом может быть замешана Украина.

Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, угрозы злоумышленников с требованиями во все суды Москвы и другие учреждения поступают из-за рубежа рассылкой по электронной почте. Предположительно, угрозы рассылают с территории Украины.

Волна "минирований" началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября. Ни одна из угроз не подтвердилась, нигде не были найдены взрывные устройства. Угрожавшие требовали биткоины за отказ от своих преступных намерений.

На данный момент сообщение о минировании поступило в Музей истории МГУ и еще один суд Москвы. Информация проверяется.

Во вторник, 3 декабря, в московские и петербургские суды поступили сообщения о минировании. Во многих учреждениях людей эвакуировали. Правоохранительные органы проводят проверку помещений. Уже известно, что в Измайловском и Лефортовском судах Москвы взрывные устройства не обнаружены. Представители столичных ведомств рассказали, что сегодня злоумышленники уже не требовали биткоины, а просто прислали сообщение с угрозой.