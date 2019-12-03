"Спартак" и "Ростов" рассудит Турбин, ЦСКА и "Краснодар" – Казарцев

Один из центральных матчей 19 тура российской премьер-лиги по футболу между московским "Спартаком" и "Ростовом" будет обслужен судейской бригадой во главе с Евгением Турбиным. Встреча состоится 8 декабря.

Помогать Турбину на бровке будут Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Матч пройдет с использованием VAR. Ответственным по видеоассистенту станет Василий Казарцев и Владислав Безбородов.

Также VAR будет использован еще на двух матчах: ЦСКА – "Краснодар" и "Ахмат" – Уфа". Впервые в истории РПЛ видеоассистент будет работать на трех матчах в туре.

Матч "армейцев" и "быков", который состоится 7 декабря, рассудит все тот же Казарцев со своими ассистентами Романом Усачевым и Дмитрием Березневым. За VAR будут отвечать Алексей Сухой и Павел Кукуян.

"Ахмат" и "Уфа" будет обслужена Сергеем Карасевым. Его помощниками на бровке будут Антон Аверьянов и Денис Березнов. Ассистентами на VAR станут Виталий Мешков и Сергей Иванов.

В остальных встречах судейские назначения распределились следующим образом: "Зенит" – "Динамо" (Николай Волошин), "Арсенал" – "Локомотив" (Сергей Иванов), "Тамбов" –"Оренбург" (Владислав Безбородов), "Крылья Советов" – "Урал" (Игорь Папин), "Сочи" – "Рубин" (Сергей Лапочкин).