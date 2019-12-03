Формула-1. Квят стал третьим на тестах в Абу-Даби

Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят занял третье место на проходящих в Абу-Даби шинных тестах. Он проехал 72 круга, а его лучшим временем по итогам одного из круга стал 1 минута 38,183 секунды.

Первое место занял финский гонщик Mercedes Валттери Боттас. За 138 кругов он смог показать лучших результа – 1 минута 37,124 секунды. Второе место у немца из Ferrari Себастьяна Феттеля (1.37,991) за 136 кругов.

В пятерке лучших также испанец Серхио Перес из Racing Point и француз Ромен Грожан из Haas.