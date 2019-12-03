Суд по понятиям: краснодарский служитель Фемиды обматерил участницу процесса

В Краснодарском крае коллегия служителей Фемиды оценивает методы работы своего коллеги. В Интернете появилась запись, где якобы судья грубо общается с участницей процесса, то и дело используя нецензурную брань. Может ли такая выходка повлиять на будущее судьи, который уже попросился в отставку?

Инну Конько до сих пор трясет, когда рядом раздается голос судьи Валерия Мурсалова. Но переслушивать потоки оскорблений в свой адрес женщине придется еще не раз. Эта запись теперь главный вещдок в противостоянии жительницы Краснодара и служителя Фемиды.

На аудио — и оскорбления, и угрозы. И все это, по словам Инны, реакция 60-летнего Валерия Мурсалова на ее просьбу рассудить простой, казалось бы, спор о том, где должен стоять соседский забор. Таких дел в судах тысячи. Но то ли лично Мурсалов устал от подобных тяжб, то ли попросту забыл, как правильно ведется судебный процесс.

- Помолчать вы можете или нет?

- Могу, извините, ваша честь.

- Вот же, гавкучая зараза. Я бы тебя тоже отлупил бы!

- Устала, ваша честь. Третий год судимся. За мое! Уже прокуратура на защиту вышла с кассационным представлением.

- Слушай, забудь эту прокуратуру.

- Не буду, не буду. Забыла, забыла.

- И заткнись!

- Заткнулась!

- Да заткнись ты, *** такая, а!

Судя по записи, судья уверял: весь район, где расположен дом Конько, живет, что называется, по понятиям. Когда женщина попыталась вернуть разговор в русло закона и предложила привезти документы, подтверждающие ее правоту, судья даже слушать ее не стал.

Стоит отметить, что о Мурсалове участники процессов вообще отзываются нелестно. На некоторых профильных сайтах можно встретить нелицеприятные записи о деятельности этого судьи.

Мурсалов очень любит "помурчать на фене". Однажды он предложил истцу лично отвезти повестку ответчику по месту его регистрации в другой регион, мотивировав это так:

"В*** что ли сгонять вам, отвезти повестку, на жрачку и бензин выделите уж пару тысяч, да сделайте, че надо. И мне все равно, кто ее получит".

Но это вполне может быть анонимной местью людей, недовольных решениями суда. Но есть и документы с подобной же оценкой Мурсалова, которые якобы подписаны официальными лицами.

Если верить одной из бумаг, в 2018 году прокурор Мантул написал рапорт на имя руководителя и сообщил, что во время заседания судья Мурсалов, мягко говоря, нелестно отзывался о материалах уголовного дела.

- Сообщаю, что во время судебного следствия судья Мурсалов В.В. высказывался некорректно относительно поступившего в его производство уголовного дела, говоря, что "это говно я слушать не собираюсь, в любом случае дело я завалю".

Данных о том, что тогда проводились проверки, не было. В этот раз все серьезней. Квалификационная коллегия краевого суда внимательно изучает публикации. Выясняется, чьи голоса на аудио и где состоялся этот разговор. И тут вот что интересно: за месяц до того, как скандал вылился в публичную плоскость, Мурсалов подал прошение об отставке, которое удовлетворили. Но, по словам представителей краевого суда, это никак не повлияет на проводимую проверку.

Судья написал прошение об отставке 4 ноября 2019 года. А заседание, которое обсуждается, было 24 ноября. Отставка судьи никак не повлияет на решение коллегии или на его ответственность, если он допустил нарушения.

И вот в чем дело: если судью, ввиду допущенных нарушений, накажут, то Мурсалов может попрощаться и с судейской пенсией, и с особым статусом. Но в отставку Валерий Мурсалов уйдет лишь через месяц, аккурат 1 января 2020 года. У него впереди еще несколько процессов. А Инна Конько, которая считает себя жертвой словоохотливого судьи, готовится к новым тяжбам уже с другим составом суда. И снова слушает оскорбления в свой адрес. Точнее, их аудиозапись.