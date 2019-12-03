Тунберг после плавания на катамаране проведет несколько дней в Лиссабоне

Шведская школьница, экоактивистка Грета Тунберг проведет несколько дней в Лиссабоне, после чего отправится на климатическую конференцию ООН в Мадрид.

Подросток прибыла вместе с отцом в столицу Португалии на частном катамаране La Vagabonde, там ее встретили сотни сторонников. Плавание началось от берегов США и продлилось три недели. Предполагалось, что Тунберг сразу же по прибытии в Лиссабон отправится в Мадрид на поезде, но экоактивистка выразила желание остаться на несколько дней, сообщает РИА Новости.

Шведская школьница получила мировую известность как борец за экологию. В августе 2019 года для того, чтобы принять участие в саммите ООН в Чили, Грета Тунберг пересекла океан с экипажем яхты, которая была оборудована солнечными батареями и подводными турбинами, вырабатывающими электроэнергию. Экоактивистка намеренно отказалась от самолета и поезда, чтобы свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.

В конце ноября Грета Тунберг стала автором года по версии крупнейшей британской сети книжных магазинов Waterstones. Книга шведской школьницы вышла в мае 2019 года, в ней собраны тексты ее выступлений.

Коференция ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря. Ее участники — представители почти двухсот стран.