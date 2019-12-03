Месси вновь преследуется по закону судом Испании

Новоиспеченный шестикратный обладатель "Золотого мяча" футболист "Барселоны" Лионель Месси вновь попал под подозрение о финансовых махинациях. В Испании возобновлено уголовное дело против благотворительного фонда аргентинского нападающего.

Судья Мария Тардон вызвала на допрос одного из бывших работников фонда Федерико Реттори, сообщает Чемпионат.Com. Он проработал в фонде с 2021 по 2015 год, и теперь выступил с обвинением отца, брата и других близких Месси в финансовых преступлениях.

Реттори подал жалобу, в которой сообщил о том, что доход фонда был использован не по прямому предназначению – на социальные обязанности, а на вторичные счета, которые не фигурировали в изначально заявленных фондом.

Кроме того, фонд аргентинца по уверениям мужчины уклонялся от уплаты налогов благодаря подписанию договоров с иностранными спонсорами. Те, в свою очередь, не подпадали под налогообложение, если средства шли на благотворительность.

Такая схема якобы помогла фонду выручить 10 миллионов евро.