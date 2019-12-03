Новости Спорт

Все видео этой рубрики
3 декабря 201919:45

"Салават Юлаев" прервал неудачную серию в матче против "Трактора"

twitter.com

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал матчем в Уфе, где "Салават Юлаев" на своем льду нанес поражение челябинскому "Трактору". Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу уфимцев.

Примечательно, что победа хоккеистов "Салавата" стала волевой. После гола нападающего "Трактора" Лукаша Седлака хозяевам пришлось отыгрываться. И это им удалось сделать еще в первом периоде. Постарались Дмитрий Кугрышев и Захар Арзамасцев.

Во втором игровом отрезке хоккеист гостей Ник Бэйлен счет сравнял, но на большее челябинцев не хватило. А вот салаватовцы наоборот прибавили и смогли забить еще трижды. Голы в активе Филипа Ларсена, Линуса Умарка и Владимира Жаркова.

Благодаря этому "Салават" прервал свою серию из четырех поражений кряду. С 42 очками он по-прежнему на третьей строчке Восточной конференции. "Трактор" же с 26 баллами располагается на 12 позиции все того же Востока.

Сейчас

19:15

Гражданин РФ арестован в США по обвинению в финансовых махинациях

17:14

Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом

16:05

Фасады памятников культуры очистят от кондиционеров

15:17

Похороны погибших в ДТП в Забайкалье начнутся 4 декабря

15:06

В России ввели электронные трудовые книжки

15:02

СБУ объявила в розыск Цемаха, подозреваемого по делу о крушении "Боинга"

14:25

Путин и фон дер Ляйен обсудили встречу в "нормандском формате"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: количество кораблей с "Калибрами" увеличится вдвое

Путин: количество кораблей с "Калибрами" увеличится вдвое

3 часа назад
Гражданин РФ арестован в США по обвинению в финансовых махинациях

Гражданин РФ арестован в США по обвинению в финансовых махинациях

1 час назад
Заммэра рассказал, почему и за чей счет перекладывают плитку

Заммэра рассказал, почему и за чей счет перекладывают плитку

4 часа назад
Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом

Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом

3 часа назад

Трансляции

Завтра, 4 декабря

15:00

Пресс-конференция Владимира Путина и Александра Вучича

5 декабря

11:55

Разговор с Дмитрием Медведевым
Все трансляции
Фасады памятников культуры очистят от кондиционеров

Фасады памятников культуры очистят от кондиционеров

4 часа назад
Мать превращала детей в мультперсонажей, мыла раз в 2 месяца и скрывала от всех

Мать превращала детей в мультперсонажей, мыла раз в 2 месяца и скрывала от всех

2 часа назад
Стас Михайлов: "Хорошая жена дается человеку в награду"

Стас Михайлов: "Хорошая жена дается человеку в награду"

6 часов назад
5 декабря Дмитрий Медведев поговорит с журналистами в прямом эфире

5 декабря Дмитрий Медведев поговорит с журналистами в прямом эфире

7 часов назад
Взрывы ракет и эмоций: "Вторжение" оценили первые зрители

Взрывы ракет и эмоций: "Вторжение" оценили первые зрители

8 часов назад
Мошенник поставил бутафорские пограничные столбы и "перевел" четверых азиатов в Финляндию

Мошенник поставил бутафорские пограничные столбы и "перевел" четверых азиатов в Финляндию

3 часа назад
Тунберг после плавания на катамаране проведет несколько дней в Лиссабоне

Тунберг после плавания на катамаране проведет несколько дней в Лиссабоне

1 час назад
В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

5 часов назад
"Ржев": смотрите в кинотеатрах с 5 декабря

"Ржев": смотрите в кинотеатрах с 5 декабря

3 часа назад
Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

02.12.2019 11:26
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

29.11.2019 19:40
Лучшие подкасты 2019-го на русском языке: версия Apple

Лучшие подкасты 2019-го на русском языке: версия Apple

54 минуты назад
О каком будущем мечтает российская молодежь

О каком будущем мечтает российская молодежь

1 час назад
Ученые рассказали о бактериях, улучшающих память

Ученые рассказали о бактериях, улучшающих память

2 часа назад
Есть ли у детских автокресел срок годности? 15% россиян отвечают неправильно!

Есть ли у детских автокресел срок годности? 15% россиян отвечают неправильно!

2 часа назад
Экспериментальное лечение запускает самоубийство раковых клеток

Экспериментальное лечение запускает самоубийство раковых клеток

3 часа назад
Две российские семьи усыновили 36 детей ради материальной выгоды

Две российские семьи усыновили 36 детей ради материальной выгоды

3 часа назад
Выживший в жестокой расправе в Менделеевске мальчик спасся в пекарне

Выживший в жестокой расправе в Менделеевске мальчик спасся в пекарне

3 часа назад
На Камчатке отдел ЖКХ возглавил 21-летний студент, прокуратура требует его уволить

На Камчатке отдел ЖКХ возглавил 21-летний студент, прокуратура требует его уволить

4 часа назад
"Жених на доверии" развел на 15 миллионов москвичку, мечтавшую выйти замуж

"Жених на доверии" развел на 15 миллионов москвичку, мечтавшую выйти замуж

4 часа назад
Умерла знаменитая кошка Lil Bub, прославившаяся из-за высунутого языка

Умерла знаменитая кошка Lil Bub, прославившаяся из-за высунутого языка

4 часа назад
К появлению "челюсти Габсбурга" привело кровосмешение

К появлению "челюсти Габсбурга" привело кровосмешение

4 часа назад
Полиция вскрыла квартиру с новорожденным, куда месяц не пускали соцопеку

Полиция вскрыла квартиру с новорожденным, куда месяц не пускали соцопеку

4 часа назад
Скандал в московской школе: молодой учитель решил воспитывать детей по-своему

Скандал в московской школе: молодой учитель решил воспитывать детей по-своему

5 часов назад
В России ввели электронные трудовые книжки

В России ввели электронные трудовые книжки

5 часов назад
Похороны погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье начнутся 4 декабря

Похороны погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье начнутся 4 декабря

5 часов назад
Экзамен на водительские права по-новому: "площадку" отменят в 2020 году

Экзамен на водительские права по-новому: "площадку" отменят в 2020 году

5 часов назад
Напавшего с ножом на полицейского пешехода в Мытищах сняли на видео

Напавшего с ножом на полицейского пешехода в Мытищах сняли на видео

5 часов назад
Российский родстер "Крым" проехал 3000 км и почти не сломался

Российский родстер "Крым" проехал 3000 км и почти не сломался

6 часов назад
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола

7 часов назад
Опасные супербактерии встречаются в 9 из 10 женских косметичек

Опасные супербактерии встречаются в 9 из 10 женских косметичек

7 часов назад
7 лучших мультфильмов этой осени

7 лучших мультфильмов этой осени

7 часов назад
Apple начнёт выпускать iPhone вдвое чаще

Apple начнёт выпускать iPhone вдвое чаще

7 часов назад
Момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге попал на видео

Момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге попал на видео

8 часов назад
Эксперты выяснили, сколько россияне потратят на продукты к новогоднему столу

Эксперты выяснили, сколько россияне потратят на продукты к новогоднему столу

9 часов назад
"Торговцы личной жизнью". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Торговцы личной жизнью". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

10 часов назад
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено: младшую рекомендовано направить на лечение

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено: младшую рекомендовано направить на лечение

10 часов назад
Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

02.12.2019 14:55
Впервые в России выступит знаменитый английский ансамбль I Fagiolini

Впервые в России выступит знаменитый английский ансамбль I Fagiolini

02.12.2019 14:03
Российско-польский диалог: Лешек Можджер "даст джазу" с Андреем Кондаковым

Российско-польский диалог: Лешек Можджер "даст джазу" с Андреем Кондаковым

02.12.2019 13:27

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку