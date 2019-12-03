"Салават Юлаев" прервал неудачную серию в матче против "Трактора"

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал матчем в Уфе, где "Салават Юлаев" на своем льду нанес поражение челябинскому "Трактору". Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу уфимцев.

Примечательно, что победа хоккеистов "Салавата" стала волевой. После гола нападающего "Трактора" Лукаша Седлака хозяевам пришлось отыгрываться. И это им удалось сделать еще в первом периоде. Постарались Дмитрий Кугрышев и Захар Арзамасцев.

Во втором игровом отрезке хоккеист гостей Ник Бэйлен счет сравнял, но на большее челябинцев не хватило. А вот салаватовцы наоборот прибавили и смогли забить еще трижды. Голы в активе Филипа Ларсена, Линуса Умарка и Владимира Жаркова.

Благодаря этому "Салават" прервал свою серию из четырех поражений кряду. С 42 очками он по-прежнему на третьей строчке Восточной конференции. "Трактор" же с 26 баллами располагается на 12 позиции все того же Востока.