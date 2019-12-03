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3 декабря 201920:22 Вероника Богма

Инфекционная больница Новочеркасска впала в кому: уволились все три врача

Инфекционная больница Новочеркасска впала в кому: уволились все три врача

Инфекционная больница Новочеркасска полностью приостановила прием пациентов. Из стационара, который ежегодно принимал до полутора тысяч пациентов, уволились все трое врачей. Двое из них — пенсионного возраста. Коллеги-медики уверены: причина — в нехватке персонала, на которую региональные чиновники долгое время закрывали глаза. Власти Ростовской области обещают решить ситуацию до нового года.

Состояние комы. Так можно описать положение, что сложилось в Новочеркасской инфекционной больнице. Оглушительная тишина. Палаты пусты. Пищеблок закрыт. Не потому, что кормить и лечить стало некого.

По планам больница должна была принимать в год до полутора тысяч пациентов. По факту их было гораздо больше. Еще три дня назад все места в этом отделении были заняты.

Стационар закрыли после того, как оттуда уволились одновременно все врачи. Средний и младший медперсонал пока на своих постах.

Люди сожалеют, что больница, которая столько функционировала, вдруг разваливается, а хорошие специалисты, которые проработали тут всю жизнь, ушли.

Главный врач Наталья Фадеева к решению подчиненных отнеслась с пониманием: возраст, усталость, большая нагрузка.

"Должно работать семь врачей, а работало фактически три врача. Они закрывали и день и ночь", — поясняет она.

Врачи втроем обеспечивали круглосуточную работу двух отделений. Лишь один специалист — среднего возраста. Остальным — за 70 и под 70. Разом ушли на пенсию.

Бывшая заведующая инфекционным отделением № 1 Специализированной инфекционной больницы Новочеркасска Елизавета Тышлангова не удивлена: с такой нагрузкой: в любое время дня и ночи, в выходные и праздники долго человек работать не в состоянии.

Да еще и в таких условиях: помещения — без капитального ремонта с момента основания больницы, то есть с конца 1940-х. Видимо, с той поры и оборудование.

Местные жители говорят: больница нужна, но не такая, и уж лучше дома сидеть, чем в такой лежать.

Сюда пациентов не заманишь, не то что молодых врачей. Тем более что проблема медицинских кадров и без того острая.

Замначальника управления здравоохранения администрации Новочеркасска Ольга Андрейченко заместитель начальника управления здравоохранения признает: есть дефицит не только инфекционистов, но и врачей-акушеров гинекологов, чего не было вообще никогда.

Это у врачей со стажем вместе с переработками, выслугами лет и дежурствами зарплата выходила до 40 тысяч рублей, а молодой специалист, как говорит замглавы администрации Новочеркасска Елена Табаровец, получает на первых порах от 15 до 20 тысяч. Врачи же такой редкой специальности, конечно, в частной клинике найдут себе работу с зарплатой раза в два выше.

Без возвращения системы распределения молодых врачей, которые учились на бюджетных отделениях медицинских вузов, эту проблему не решить, убежден знаменитый детский хирург, доктор Леонид Рошаль.

Работу по распределению, через которую когда-то прошел и он сам, доктор считает лучшей профессиональной школой для любого медика. Но с условием.

"Студент — не раб. Его нельзя отправлять туда, где нет крыши над головой, где нет связи, Интернета.... Социальные проблемы нужно решить", — убежден президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Отчеты о загрузке врачей, графики дежурств регулярно ложились на стол чиновникам. Но проблему признали только тогда, когда ситуация стала критической.

Совпадение или нет, но в тот же день была задержана глава областного минздрава вместе со своим заместителем. Оба сейчас под следствием.

Некоторые врачи, уволившиеся ранее, в принципе не против вернуться, но на определенных условиях.

Реанимацию Новочеркасской больницы власти начали с заявлений о готовности платить по миллиону рублей подъемных тем, кто придут на свободные места. Уже идут переговоры с доктором из Башкирии. Строится график работы вахтовым методом инфекционистов областного центра, медуниверситет пришлет своих ординаторов.

Пока пациентов отправляют в стационары соседних городов. Своей инфекционной город лишился как минимум до нового года — в разгар сезона ангин и вирусных инфекций.

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