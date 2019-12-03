В условиях агрессивности НАТО Россия усилит свой военный флот

В ближайшие четыре года Россия вдвое увеличит число кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр". А по итогам 2019 года отечественный флот получит почти 500 единиц новых вооружений и техники. Обо всем этом шла речь на сегодняшнем совещании у президента, которое продолжило серию встреч, посвященных проблемам оборонного комплекса. Впрочем, перед началом разговора глава государства коснулся и мировых политических вопросов — которые напрямую связаны с оборонной тематикой.

Второй этап сочинских военных совещаний президент проводит ровно в тот момент, когда в Лондоне заседает руководство НАТО, отмечая 70-летний юбилей альянса.

Создававшийся на заре холодной войны как инструмент противодействия Советскому Союзу, блок и сейчас продолжает агрессивно наращивать свою мощь, хотя ни СССР, ни Варшавского договора давно уже нет.

"Безусловно, блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира. Вместе с тем, вы знаете, мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам. Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку. Было проведено и несколько совместных мероприятий, однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов Российской Федерации. Имею в виду предложенное нами партнерское взаимодействие. Тем не менее рассчитываю всё же, что интересы общей безопасности, стабильного и мирного будущего планеты — возобладают. Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны", — заявил российский президент.

Сейчас в НАТО входит 29 стран, а бюджет блока достиг 70% от мировых военных расходов. В такой ситуации Россия сделала ставку на высокотехнологичные вооружения. И в этом за последние годы сильно преуспела.

Атомный подводный крейсер "Князь Владимир" проходит финальные испытания в Белом море. Ракета "Булава", выпущенная из-под воды, поражает условные цели аж на Камчатке. В строй уже введены три подлодки типа "Борей", и строятся ещё четыре.

"Что касается группировки стратегических неядерных сил ВМФ, то её основу составляют корабли, носители высокоточного оружия большой дальности "Калибр". Эти ракеты, как известно, способны поражать цель на расстоянии до 1500 километров, при этом выполнение заданий ГПВ позволит до 2023 года увеличить их количество более чем вдвое" – сообщил Владимир Путин.

"Калибры" себя уже показали в борьбе с терроризмом. С 2015 по 2017 год они наносили удары по объектам боевиков в сирийских провинциях.

Натовские генералы по традиции дали российским крылатым ракетам своё кодовое наименование — Sizzler, что можно перевести как "шипящий" или "испепеляющий". Число кораблей, оснащённых этим сверхточным оружием, увеличат вдвое, исполняя поручение президента — провести тотальную модернизацию Военно-морского флота.

За подтверждениями этих слов главнокомандующего далеко ходить не надо. В Чёрном море буквально только что прошли успешные испытания нового корабля "Ингушетия". Корабли этого класса, как говорится в официальных источниках, призваны защищать экономические интересы страны. При помощи тех самых "Калибров".

В рамках гособоронзаказа флот получит более 480 образцов вооружений и техники. Среди них две подлодки, 23 надворных корабля, 3 воздушных судна, 4 береговых ракетных комплекса и более 400 ракет и торпед различного класса.

"В целом доля современного вооружения ВМФ составляет 68%. Вновь повторю: мы будем и дальше развивать Военно-морской флот, делать его современным, океанским и высокоэффективным", — подчеркнул глава государства.

Серию подобных совещаний Владимир Путин проводит уже в 14 раз. Но сейчас изменил формат — вместо того, чтобы обсуждать проблемы всех вооруженных сил и ВПК, эти декабрьские встречи будут целиком посвящены военно-морскому флоту.