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3 декабря 201920:40 Александр Хабаров

Споры и ссоры на саммите: на 70-летии НАТО пытается оживить свой мозг

Споры и ссоры на саммите: на 70-летии НАТО пытается оживить свой мозг

Армию России обсуждают в Лондоне на саммите НАТО. Союзники подсчитывают, хватает ли денег на создание аналогов новейшего российского вооружения. Встреча проходит в напряженной обстановке. В Альянсе спорят, прав ли был Эммануэль Макрон, заявивший недавно о "смерти мозга НАТО". Нервозности добавляет и Дональд Трамп, грозящий остальным участникам военного блока санкциями. Чем готова ответить на вызовы Европа?

Нелюбовь к президенту США опять вылилась на улицы Лондона. Протестующие против Дональда Трампа собрались на Трафальгарской площади. Но лидерам альянса было не до реакции на протесты, они поглощены конфликтами между собой.

Встрече президентов США и Франции предшествовали заочные обвинения. Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о том, что у НАТО "умер мозг". Макрон энергично оправдывался, перейдя на английский. Не смея ругать Трампа, Эммануэль Макрон набросился на Турцию, чей лидер Эрдоган уже советовал французскому президенту проверить свой собственный мозг.

"Нам нужны разъяснения Турции на этом саммите. Нам нужно прояснить как минимум два вопроса: как Турция может быть членом альянса, работать с нами, покупать наше оборудование, и в то же время покупать С-400 у России? Технически это невозможно. Турецкий президент должен дать разъяснения, если он хочет продолжать сотрудничество", — требовал отчета о покупке российских "Триумфов" Анкарой президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон завуалировано, но все же упрекнул Трампа, который бросил курдов в Сирии, даже не поставив европейских партнеров по НАТО в известность.

США сразу пригрозили расшумевшемуся Парижу пошлинами на французские товары в ответ на так называемый "цифровой налог" во Франции в отношении американских технологических компаний, таких как Google, Twitter и Facebook.

"У Эммануэля возникла идея обложить налогом данные американские компании налогом. Я не позволю людям извлекать прибыли из наших компаний. Если кто и будет делать это, то только мы, — заявил Трамп, — но не Франция. Поэтому мы облагаем налогами их вина и все остальное. И у нас есть все, чтобы увеличить это налогообложение".

Свои претензии к Эрдогану Макрон еще сможет высказать лично во время совместной встречи с лидерами Германии и Великобритании по Сирии. Чтобы ничего уже больше не обострять, юбилейный саммит Североатлантического блока решено свести к одной рабочей сессии, в ходе которой у каждого лидера будет около 5 минут, чтобы выразить свои мысли, в том числе и о России. Эммануэль Макрон заявил, что необходимо выработать новый договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, в котором должны принять участие не только США и Россия, но и европейцы.

"После прекращения действия ДРСМД нам необходимо выстроить новый фундамент безопасности. Мы должны понимать, какова будет новая природа отношений с Россией. Европа рассчитывает, что ее мнение будет учитываться при создании нового договора о ракетах средней и меньшей дальности и что она станет его частью", — продолжил президент Пятой Республики.

"Что касается ядерного оружия, я говорил с президентом Путиным. Мы находимся в контакте с ним. Мы хотим заключить новое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе включит в себя Китай и другие страны", — разъяснил Трамп.

Вечером 3 декабря 2019 года лидеры продолжат общение во время торжественного ужина в Букингемском дворце от имени Елизаветы Второй. В правительстве Великобритании боялись, что Трамп опять вмешается в предвыборную кампанию. Президент США пообещал этого не делать. И тут же поступил наоборот.

"Вы знаете, что я фанат Brexit. Меня однажды спросили: так произойдет ли когда-то Brexit? Я ответил – да. По моему мнению, он произойдет. И все улыбнулись. На следующий день были выборы. И я оказался прав. Но я стараюсь не вмешиваться. Борис Джонсон очень способный, он хорошо выполняет свою работу", — поддержал своего британского приятеля президент США Дональд Трамп.

Если так пойдет и дальше, то от былых надежд торжественно отпраздновать 70-летие Альянса организаторам саммита придется отказаться окончательно, надеясь, хотя бы на то, что спорящие друг с другом лидеры окончательно не разругаются между собой.

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