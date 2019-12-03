Народное правосудие: в Вологде оправдали мужчину, которого обвинили в убийстве жены

Городской суд Вологды сегодня, 3 декабря, оправдал местного жителя, которого обвиняли в убийстве жены. Решение вынесли на основании вердикта присяжных — ранее они сочли подсудимого невиновным, и это прецедент для области. Чем было продиктовано такое решение и почему не прекращается дискуссия относительно так называемого "народного правосудия"?

Роман Крюков свободно зашел в зал и сел на обычную скамью, не подсудимых, а зрителей. Нервно поправил рубашку, а на вопросы журналистов упорно молчал. В убийстве жены он так и не признался. Поддержал и брат — Роман не убивал.

"Вы представляете, господа присяжные, Роман пожарил котлеты, накормил своих детей, взял топор, съездил убил жену, вернулся домой, погулял с собакой, посмотрел ТВ, лег спать", — заявил в суде брат Романа Евгений Крюков.

Присяжные пытались представить: Катя с мужем состояла 15 лет в браке. Она — воспитатель, он — прапорщик МЧС. У пары двое детей, девочки. Муж с женой часто ссорились. Вечером перед убийством тоже был скандал. Отец убитой Алексей Горин рассказал, что в последнее время зять вообще был очень зол на его дочь, которая супругу прямо говорила, что жить с ним не будет.

В последний день зимы Катя осталась ночевать у подруги. В соцсети написала: перемены к лучшему. Утром девушки уже не было в живых. Ее нашли за гаражами на окраине города, до смерти израненную. Главным подозреваемым стал супруг.

"Он был на месте происшествия, там обнаружены микроволокна общеродовой принадлежности с волокнами его куртки. Кроме того, в машине Крюковых была обнаружена кровь погибшей", — рассказал старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров рассмотрения уголовных дел судами прокуратуры Вологодской области Александр Корнилов.

Старший помощник СУ СК России по Вологодской области Наталья Летенкова рассказала, что для проверки показаний Романа Крюкова применялся полиграф. Результаты исследований также указали на его причастность к преступлению.

Это дело рассматривал суд присяжных — Крюков сам настоял. Народные заседатели следствию не поверили, Романа оправдали. Это первый оправдательный приговор судом присяжных в Вологодской области. По словам отца пострадавшей, на свободу выпустили убийцу, поскольку больше некому было убивать его дочь.

А вот другая история. Сергей Сташенин потерял сына — Роману было 20. Он заступился за друга: трое против одного. Предполагаемый убийца — Решетников, он в совершенстве владел ножевым боем, применил "Южноафриканский хват" — два отвлекающих удара и один смертельный. Факт убийства доказан, но обвиняемый в убийстве присяжными оправдан. По словам отца погибшего, Решетников сам признался в содеянном, якобы он был пьяным и ничего не помнит.

Решетников уже был несколько раз судим: дважды за поножовщину и за распространение наркотиков. В ночь убийства поведение злоумышленников тоже казалось неадекватным — это зафиксировали камеры видеонаблюдения в магазине за несколько минут до преступления.

Суд присяжных отказался признавать Решетникова виновным.

"Суд присяжных заседателей может быть более справедлив, но при этом некомпетентен. Эта проблема выражается в большом количестве оправдательных приговоров ", — заявил адвокат Сергей Карцов.

Народное правосудие, как "добрый" полицейский: каждый пятый приговор — оправдательный. Профессиональные судьи не столь гуманны: оправдательных приговоров по стране меньше одного процента.

"Суд присяжных — это суд здравого смысла, в котором непрофессионалы определяют меру наказания. Суд присяжных выслушивает обвинение и защиту. Это обычные люди, которые говорят : убедил/не убедил, виновен/не виновен, — рассказал полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

Вершить человеческие судьбы — дело непростое. Журналист Екатерина Симохина ощутила это на себе — заседала в коллегии по делу об убийстве. Преступник пытался давить на эмоции, вызвать жалость. На присяжных это не подействовало.

"Почти что Раскольников, только не было у него никакой идеи, кроме как купить бутылку водки. В доме он нашел две тысячи, мобильник и плеер — все это он пропил. В конце, когда вынесли приговор (это 15 лет колонии строгого режима), он, конечно, надеялся более легко отделаться", — рассказала Екатерина Симохина.

Вердикт присяжных можно отменить, когда формально нарушена процедура рассмотрения дела, то есть само решение судей из народа под сомнение не ставится. Присяжные придерживаются принципа: лучше отпустить виновного, чем осудить невиновного.