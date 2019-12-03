Свастика в Гонконге: украинские неонацисты приехали делиться опытом

Свастика появилась на улицах охваченного беспорядками Гонконга. Сюда приехали украинские неонацисты. За плечами каждого из них — участие в карательных операциях на Донбассе. Цель визита они не скрывают, открыто говоря, что помогают устроить "китайский Майдан", делясь своим опытом.

Характерное украинское "гхэ" и стилизованные под трезубец сжатые в кулаках ножи на черных футболках — в толпе протестующих Гонконга не остались незамеченными. Воевавшие в батальоне "Азов" (запрещена в РФ) украинские неонацисты, хоть и называют себя туристами, но общего с ними разве что страсть к селфи. Вот позируют на фоне разгромленного политехнического университета — радикалы удерживали его больше недели, полиция до сих пор разбирает арсенал бутылок с зажигательной смесью. А это — разнесенные демонстрантами соседние улочки на Цим Ша Цуй.

Главарь украинских ультраправых Сергей Филимонов не скрывает восторга: "Гонконг встретил нас как родственников".

Вместе с Филимоновым ветеран "Азова" Маляр и участвовавший в расправе над противниками Майдана в одесском доме профсоюзов главарь "Правого сектора" Одессы (запрещена в РФ) Стерненко.

Старательно фиксируют все, что видят вокруг, козыряя липовым журналистским удостоверением. Такими фальшивками в Гонконге часто и прикрываются погромщики, зная, что местная полиция не задержит.

Почти на всех снимках они прячут лица под масками. Но смысл — с такими-то запоминающимися татуировками? Даже местных радикалов и тех насторожила нацистская свастика, да так что соцсети — захлебнулись. Выяснили и про участие в боях на Донбассе, и про расправы в Киеве.

Администраторам сетевого гонконгского протеста пришлось срочно вывешивать успокоительный пост: "Почти 6 лет назад они были связаны с группой "Азов". Тем не менее, с 2015 года являются простыми активистами, в настоящее время борются с жестокостью полиции на Украине".

Об украинских методичках, которые уже используют протестующие в Гонконге, местные полицейские нам и сами рассказывали.

"Когда я сначала увидел это — подумал: да ладно? Полиция на коленях? Они распространяют снимки, как заставили на Майдане встать полицейских на колени и просить у погромщиков прощения. И говорят, что полицейские в Гонконге должны сделать то же самое, чтобы мы чувствовали себя виноватыми перед протестующими, чтобы мы были унижены", — говорит Кит, офицер полиции Гонконга.

Фильмы об украинском Майдане в Гонконге с августа крутили и в организациях, что называют себя правозащитными, и просто на уличных экранах, как учебное пособие. Многие потом даже рыдали.

Вот и этот вояж украинских неонацистов по данным гонконгских блогеров — ни что иное как обмен опытом. Гонорар — 200 долларов в сутки.

"Вопрос, кто оплачивает им перелет и проживание, риторический. Похоже, что стадия "США на протесты свозят боевиков со всей страны" пройдена, теперь везут со всего мира. Революция на экспорт", — написал один из блогеров.

Лекции по организации погромов с учетом уже гонконгского опыта через неделю неонацисты прочтут и в Киеве. Приглашения уже рассылают в социальных сетях.