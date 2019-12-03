Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность. Речь идет о селедке под шубой.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо особенно опасно для тех, у кого высокий гликемический индекс. Несмотря на то, что в селедке под шубой есть овощи, они не совсем полезны, поскольку находятся в вареном состоянии. При термической обработке продукты выделяют крахмал, который увеличивает уровень глюкозы в крови, а затем он резко падает, из-за чего возникает чувство усталости.

Соломатина порекомендовала воздержаться от употребления сельди под шубой тем, у кого есть преддиабетическое состояние или диабет. Опасность могут нести не только овощи, но и майонез, являющийся обязательным компонентом блюда. По словам диетолога, углеводы открывают жировые клетки, потому начинается их активное отложение в организме.

Кроме того, опасность заключается и в самой рыбе. Сельдь соленая, а соль задерживает жидкости в организме. В результате отекают сосуды, повышается давление. Диетолог посоветовала избегать данный продукт как в салате, так и в чистом виде тем, у кого гипертония. Кроме того, от селедки под шубой стоит воздержаться людям с лишним весом, страдающим атеросклерозом, а также тем, кому противопоказаны холестиносодержащие продукты.

Елена Соломатина посоветовала заменить опасное блюдо свежим овощным салатом, приправленным растительным маслом вместо майонеза, сообщает "Вечерняя Москва". Диетолог напомнила, что переедание, сопровождающееся употреблением спиртного, может привести не только к отравлению, но и стать причиной летального исхода.