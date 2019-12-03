Посольство РФ в США оказывает помощь арестованному россиянину

Посольство РФ в США находится на связи с россиянином Олегом Никитиным, который был арестован по обвинению в попытке обойти введенные Соединенными Штатами Америки в отношении Российской Федерации санкции на поставки нефтегазового оборудования.

Об этом пресс-служба дипмиссии проинформировала мировую общественность на странице посольства в Facebook, подчеркнув, что соотечественнику, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств, оказывается вся необходимая консульско-правовая помощь.

Отмечается, что "с момента ареста россиянина местными властями в сентябре с. г. поддерживаем также постоянный контакт с его родственниками и адвокатом".

Ранее сообщалось о том, что владелец и генеральный директор петербургской компании "КС-Инжиниринг" Олег Никитин был арестован в американском городе Саванна, штат Джорджия, за попытку купить в США за 17 миллионов 300 тысяч долларов в интересах российской государственной компании турбину для газового генератора Vectra 40G для ее последующего использования в глубоководном бурении в Арктике.

Его действия в США расценили как попытку обойти запрет на поставку оборудования в РФ из-за санкций. За нарушение американского законодательства Никитину грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в один миллион долларов.