Под завалами жилого дома в Белгородской области могут находиться люди

Под завалами четырехэтажного жилого дома в Белгородской области, в одной из квартир которого взорвался газ, могут находиться люди.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, в настоящее время пока не могут найти жильцов первого этажа. При этом не исключено, что людей могло не быть дома во время происшествия. В настоящее время на месте инцидента в поселке Яковлево работают спасатели, которые разбирают завалы вручную.

По предварительным данным, при взрыве пострадали четыре человека. О погибших пока нет никакой информации, сообщает "Россия 24". После сильного хлопка обрушилась стена здания с первого по четвертый этаж.

Инцидент произошел в 20:05. В доме по улице Шаландина произошел взрыв. По словам представителя пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области Натальи Гончаренко, к месту происшествия были незамедлительно отправлены экстренные службы. По информации МЧС, там работают двадцать единиц техники.



Проведена эвакуация людей. Под завалами могут оставаться люди. С пострадавшими работают психологи.