Гимнастка Харенкова будет представлять Грузию на Олимпиаде в Токио

МОК разрешил российской гимнастке Марии Харенковой выступать за сборную Грузии на Олимпийских играх 2020 года. Ранее Мария выступала за сборную России и становилась чемпионкой Европы, завоевывала медали мирового и континентального первенств.

Мария уже выступала за сборную Грузии на последнем чемпионата мира по спортивной гимнастике. Но для того, что выступать на Олимпиаде потребовалось специальное разрешение МОК, которое было получено.

Мария Харенкова становилась чемпионкой Европы в упражнении на бревне, серебряным призером в многоборье (2015) и бронзовым призером в команде (2014), бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях.