КХЛ. "Локомотив" обыграл "Магнитку" в серии буллитов

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился тремя матчами. В Ярославле "Локомотив" и магнитогорский "Металлург" не смогли выявить победителя в основное время – ничья 2:2. Только в серии буллитов хозяева смогли взять верх.

"Магнитка" вела в счете после бросков Григория Дронова и Денниса Расмуссена, но Денис Алексеев и Роман Савченко сравнивали счет. После 60 минут основного времени и дополнительной пятиминутки ничья 2:2. Победителя пришлось выявлять с помощью буллитов. По семь попыток оказались безрезультатными, и только восьмой буллит в исполнении нападающего "Локомотива" Стефана Да Косты оказался точен. "Локомотив" выиграл 3:2 и, набрав 39 очков, идет седьмым в Западной конференции. У "Металлурга" 37 очков и восьмая позиция на Востоке.

"Сочи" н своей площадке уверенно победил минское "Динамо" 4:1. У победителей шайбы на свой счет записали Дмитрий Лугин, Юрий Александров и Мальте Стремваль (дважды). Единственную шайбу в составе минчан забросил Дмитрий Захаренко. "Сочи" набрал 32 очка и занимает девятое место на Западе. У минского "Динамо" 20 очков и последнее место в Западной конференции.

В Нижнем Новгороде "Торпедо" принимало "Автомобилист" из Екатеринбурга. Автозаводцы дважды вели в счете. Михаил Варнаков и Станислав Бочаров забрасывали в большинстве. Но уральцы оба раза отыгрывались. Найджел Доус реализовал численное преимущество, а Ден Секстон забросил при игре в равных составах. В основное время ничья 2:2. В дополнительном периоде Питер Холланд принес "Автомобилисту" победу 3:2. Гости набрали 40 очков и занимают пятое место в Восточной конференции. У "Торпедо" 42 очка и четвертое место на Западе.