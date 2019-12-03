Повторное обрушение поврежденного газом дома под Белгородом сняли на видео

В частично разрушенном при взрыве бытового газа жилом доме в Белгородской области произошло повторное обрушение — обвалилась часть несущей стены. Этот момент сняли на видео.

ЧП произошло вечером 3 декабря в расположенном примерно в 30 километрах от Белгорода поселке Яковлево. При взрыве газа в четырехэтажном доме 1993 года постройки обрушилась центральная секция.

По данным областной прокуратуры, пострадали шесть человек — всех их достали из-под обломков до того, как произошло повторное обрушение стены, в частности, балкона верхнего этажа. Четверых пострадавших доставили в местную больницу, двух — в ожоговый центр, уточняет "Интерфакс".

Всех жильцов дома эвакуировали, их на время разместили в ближайшей школе, затем отправят в оздоровительный лагерь.

На место прибыл губернатор региона Евгений Савченко. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми могут находиться люди.