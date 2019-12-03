Жизнь под обстрелом: в Донбассе надеются, что Украина прекратит войну

Никакой федерализации Донбасса, никаких выборов, никаких компромиссов — это ультиматум Владимиру Зеленскому от украинской партии войны. Которую сегодня возглавил бывший президент Петр Порошенко. И даже собрал у трибуны Рады несколько депутатских фракций, чтобы озвучить эти требования в парламенте. Всё это подается под уже надоевшим соусом о том, что мирный процесс в Донбассе — это якобы капитуляция.

Ультиматум выдвинули как раз в преддверии переговоров в нормандском формате. На украинского президента явно давят, чтобы он не отошел от линии времен Порошенко. Реакции от Зеленского пока нет. Впрочем, любой позитивный итог встречи в Париже так называемые патриоты примут в штыки. И совсем другая реакция в Донбассе, где на грядущие переговоры на высшем уровне смотрят с надеждой.

Возле разбитой школы в прифронтовом посёлке "6-7" так много людей собирается не часто. Здесь небезопасно. Но когда в заброшенном спортзале работники "Красного креста" составляют списки, приходят все, кто остался здесь жить. Даже с детьми. Чтобы получить продуктовые наборы — готовы рисковать.

"Помимо этой помощи мы привезли корм для скота. Люди, у которых есть сейчас возможность здесь выращивать овец и козочек, они получат нашу помощь для зимы, чтобы была возможность их прокормить. Вы понимаете, что сейчас сложно найти корм и сено для скота в данном населенном пункте", — говорит Анна Вишневская, сотрудница "Красного креста".

Прямо напротив школы, где люди получают помощь — разбитый дом. В ноябре сюда прилетел украинский снаряд. Хозяин получил контузию, лежал в больнице. Только сейчас вернулся.

"Слышно было, как гранаты летят. И только подумал: где ж сейчас взорвется? И бабах. Это была последняя. И на последней меня бомбануло. Первые три дня не слышал ничего. Только звон стоял и всё", — рассказывает Александр Кадышма, пострадавший.

Александр Кадымша теперь ищет новое жильё, от его дома мало что осталось. Рад, что хоть выжил.

"Вот трещина пошла. Если б плита упала, то здесь и я б уже и остался навечно", — рассказывает он.

Тем, кто лишился жилья, временное предоставляют власти Донецкой республики.

"Бои, в принципе, на линии фронта не умолкают. А учитывая близость посёлка "6-7" к линии фронта, то в принципе страдают и мирные жители. Вся Горловка говорит о 9 декабря, мы все надеемся на изменения. На то, что будет прекращен огонь. Давайте, посмотрим, что будет после 9 числа и как Украина будет выполнять тот комплекс мер, который был прописан ещё, простите, пять лет назад", — сказал Иван Приходько, мэр Горловки.

Пока полностью не прекращен огонь и украинские войска не отведены по всей линии противостояния, наладить в прифронтовых посёлках мирную жизнь невозможно. Гуманитарка спасает. Но в этом году выдачи продуктовых наборов от "Красного креста" уже не будет. Их привозят раз в два месяца.

Выживать в посёлках, удаленных от центра, теперь без станет ещё сложнее. Сегодня в Донецке выпал снег. Холодает.

"Это первый снег, который выпал. Мы и убираем. И теперь я думаю это будет аж до марта месяца", — говорит рабочий.

В республиках Донбасса надеются на помощь, и в первую очередь на дипломатическую. Если Украина перестанет стрелять, если будет снята блокада, другими словами, если будут выполнены Минские соглашения — экономическая ситуация здесь быстро изменится. Промышленный потенциал сохранился. Работать здесь умеют. Нужен только мир.