Демократы обвинили Трампа в запугивании свидетелей и подстрекательстве Украины

Демократы обвинили президента США Дональда Трампа в запугивании свидетелей. Соответствующая информация приведена в докладе по импичменту.

В кратком изложении документа поясняется, что американский лидер публично подвергал нападкам и угрозам свидетелей, которые подчинились выданным повесткам и согласились дать показания о ненадлежащем исполнении им обязанностей президента. Таким образом Дональд Трамп вызвал серьезные опасения о возможных нарушениях уголовного законодательства, которое призвано защищать свидетелей, сообщает ТАСС.

Кроме того, в опубликованном документе отмечается, что президент США воспользовался своими полномочиями, чтобы обеспечить вмешательство Украины в американские выборы в 2020 году в своих интересах. Республиканцы, в свою очередь, не согласились с такой позицией и обнародовали собственную версию доклада, в которой отвергли доводы демократов.

Инициировавшие отстранение от власти главы Белого дома провели расследование, согласно которому "схема Трампа" подорвала внешнюю политику США в отношении Украины и американскую национальную безопасность ради двух политически мотивированных расследований, способствовавших его переизбранию на пост президента. Демократы считают, что лидер Штатов продолжает поощрять Украину и другие зарубежные страны к вмешательству в выборы.



Ранее сообщалось, что адвокат Дональда Трампа заявил об отказе Белого дома участвовать в первом заседании коллегии по импичменту.