Назван расширенный состав российской хоккейной молодежки

Молодежная сборная России по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира для игроков, чей возраст не превышает 20 лет. Назван расширенный состав молодежки, в который вошли 28 игроков.

Чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 в чешских городах Остраве и Тршинце. Наша команда начнет сбор в подмосковном Новогорске 10 декабря. Затем, 19 декабря сборная России отправится в Чехию, где проведет два контрольных матча – со сборными Казахстана и Словакии. 26 декабря россияне проведут на турнире первый матч с командой Чехии, сообщает РИА Новости.

В расширенный список сборной России вызваны 28 хоккеистов. вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов ("Ак Барс"), Даниил Исаев ("Локомотив"); защитники: Данила Галенюк (СКА), Михаил Гордеев (ХК "Сочи"), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Егор Замула ("Калгари Хитмен", WHL), Никита Зоркин ("СКА-Нева"), Антон Малышев ("Буран"), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Александр Романов (ЦСКА), Сергей Телегин ("Югра"); нападающие: Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс", QMJHL), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Григорий Денисенко ("Локомотив"), Павел Дорофеев ("Металлург"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — СКА), Егор Соколов ("Кейп-Бретон Иглз", QMJHL), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Лев Комиссаров ("Звезда"), Илья Круглов ("Динамо" Москва), Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс", QMJHL), Захар Шабловский ("Спартак"). В окончательную заявку войдут 23 игрока.