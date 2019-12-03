"Марсель" выиграл пятую встречу подряд и закрепился на втором месте чемпионате Франции

Матчем между "Анжером" и "Марселем" начался 16 тур французской Лиги 1. Гости победили 2:0 и продлили выигрышную серию до пяти встреч.

Судьба встречи решилась в первом тайме. На 12 минуте Морган Сансон вывел "Марсель" вперед. За три минуты до перерыва Димитри Пайет реализовал пенальти и закрепил победу команды, которой руководит бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш.

"Марсель" выиграл пятую встречу подряд, набрал 31 око и отстает от лидера – "Пари Сен-Жермен" на два очка. Однако у парижан на две встречи меньше.