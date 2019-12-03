Украина утвердила пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса

На совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате" при участии президента Украины Владимира Зеленского были утверждены "пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса". Об этом пресс-служба главы государства сообщила во вторник, 3 декабря.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что президент Украины созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны с целью подготовки к саммиту в "нормандском формате". Встреча в "нормандском формате" состоится в Париже 9 декабря текущего года. Заседание СНБО пройдет в среду, 4 декабря.

Как уточняется, в рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Владимир Зеленский дал поручение Главнокомандующеву ВСУ Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.

На совещании глава украинского государства заявил о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем, а также подчеркнул необходимость достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По сведениям, предоставленным ООН, в результате конфликта погибли порядка 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске. С сентября 2014 года группой приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но, несмотря на соглашения о перемирии между сторонами конфликта, перестрелки продолжаются, напоминает РИА Новости.