Небензя: Москва внимательно следит за развитием ситуации в Ираке

Москва внимательно следит за развитием ситуации в Ираке, заявил постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, Россия неизменно выступает за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности арабской страны.

"Надеемся, что ведущим парламентским фракциям удастся в отведенные конституцией Ирака временные рамки выбрать новую консенсусную кандидатуру на пост премьер-министра и не допустить возникновения в стране вакуума власти, чреватого опасным обострением внутриполитического кризиса, — приводит слова политика телеканал "Россия 24". — Это будет способствовать преодолению внутренних разногласий и возвращения стабильности в Ираке, имеющей ключевое значение для всего ближневосточного региона".