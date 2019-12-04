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4 декабря 201900:25 Денис Алексеев

Дмитрий Медведев пообщался с гражданами в приемной "Единой России"

Дмитрий Медведев пообщался с гражданами в приемной "Единой России"

Дмитрий Медведев лично пообщался с гражданами в центральной приемной "Единой России". Сообщается, что на прием к главе партии пришли пять человек. Среди вопросов – нештрафуемые лимиты скорости автомобилистов, камеры на дорогах и регулирование продаж никотиносодержащих жевательных табачных смесей.

Тема, которая не выходит из топов обсуждений автомобилистов уже несколько лет. Нештрафуемый порог превышения скорости может быть снижен с 20 километров в час до 10. В министерских кулуарах этот законопроект то и дело подвергается то критике, то одобрениям. И вот опять баланс мнений перевесил в сторону доработки идеи.

"Как человек, который тоже сидит за рулем (во всяком случае, иногда), могу вам сказать, что, по моему ощущению, эти 10 километров очень часто на машине не ловятся даже самим водителем. То есть иными словами — это будет поводом для того, чтобы большое количество людей просто привлекать к ответственности в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Иногда даже на спидометре этого не видно — все это прыгает, достаточно подвижно. Особенно, когда речь идет о машинах не очень новых", — говорит Дмитрий Медведев.

После общения с гражданами в общественной приемной глава правительства Дмитрий Медведев так отреагировал на заявление автомобилиста, пришедшего на встречу. Поручение вице-премьеру Акимову и главе МВД поступит в ближайшее время. Но речь о скорости зашла в ходе обсуждения другой не менее щепетильной для водителей темы – ее измерения. И чаще всего – исподтишка.

Борьба водителей с нелегальными треногами на дороге — даже активнее, чем треног — с превышением скорости. Спрятанные на обочине, в снегу, в кустах камеры некоторые автомобилисты объехать стороной не могут.

То, о чем еще летом говорил Владимир Путин, автолюбители продолжают наблюдать на дорогах до сих пор. Мобильные камеры на треногах чаще всего ставятся там, где прибыльно, но не там, где опасно.

Решение проблемы аварийности в результате внезапного появления камер на дорогах и в правительстве, и в кругах автомобилистов видят в их предсказуемости, то есть в появлении на всех дорогах знаков, сообщающих об их наличии.

В ближайшее время Дмитрий Медведев даст поручение правительству доработать и решить проблему с обозначениями мобильных камер. Вероятно, в скором времени может появиться и общедоступный список мест, в которых лучше не гонять. В первую очередь – из соображений безопасности.

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