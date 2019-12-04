Взрыв газа в Белгородской области: под завалами найдено тело погибшего

В поселке Яковлево под Белгородом из-под обломков извлекли тело погибшего жильца. Еще шесть человек госпитализированы, передает телеканал "Россия 24".

ЧП произошло в четырехэтажном жилом доме. Жильцы были экстренно эвакуированы. Обрушилась центральная секция здания. На место инцидента прибыл губернатор региона Евгений Савченко.