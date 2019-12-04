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4 декабря 201900:15

Эдинсон Кавани может сменить Париж на Мадрид

EPA

Нападающий "Пари Сен-Жеимен" Эдинсон Кавани может сменить клуб уже в январе. Уругвайца хочет видеть в своих рядах мадридский "Атлетико".

Контракт Кавани истекает в мае следующего года, поэтому "Пари Сен-Жермен" вынужден продать Эдинсона уже в январе. Иначе 32-летний футболист через полгода покинет клуб бесплатно. Продлевать договор с чемпионами Франции Кавани отказался.

Высока вероятность перехода уругвайца в "Атлетико". Кроме того, в услугах нападающего заинтересован чемпион Италии "Ювентус". Но сам футболист не испытывает желания переходить в туринский клуб, где он может столкнуться с большой конкуренцией в линии атаки.

Эдинсон Кавани перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Наполи" в 2013 году. За это время он пять раз стал чемпионом Франции, выиграл четыре Кубка страны и пять Кубков лиги. В 287 матчах за "ПСЖ" Эдинсон забил 197 мячей.

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