"В кого она такая черная?": муж Симоньян удивился облику новорожденной дочки

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today, опубликовала в своем Instagram фото своей новорожденной дочки Маро и рассказала забавную историю. Оказывается, ее муж Тигран, впервые увидев ребенка, был удивлен и спросил у врачей: "В кого она такая черная?" Сотрудники больницы долго смеялись, рассказала Симоньян.

Маро родилась 19 декабря. Ее отец — кинорежиссер Тигран Кеосаян. На фото лицо девочки закрыто картинкой с улыбающимся солнышком. На ее комбинезоне видна надпись "Россия вперед".

Пользователи с восторгом отнеслись к фотографии малышки и посоветовали родить ей еще одного братика: "Четыре сестрички и один братик – это демографический непорядок!"