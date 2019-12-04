Ребенок погиб из-за неосмотрительности молодой няни

Молодая няня, подозреваемая в причинении смерти по неосторожности трехлетнему ребенку, задержана в Дагестане. По факту случившегося в отношении 23-летней жительницы города Дербента возбуждено уголовное дело. Об инциденте СМИ сообщили представители пресс-службы МВД России по республике.

Как уточняется, накануне днем молодая женщина, работающая няней по найму, у себя в квартире ударила по ногам трехлетнюю девочку, которая полезла на кухонный шкаф за сладостями. В результате удара малышка упала, сильно ударилась головой и скончалась.

Подозреваемую доставили в отдел полиции Дербента. Она рассказала, что уже в течение шести месяцев присматривала за девочкой, пока ее мама была в отъезде. Сертификата о прохождении профессиональных курсов у няни не было.

В настоящее время тело ребенка находится на судебно-медицинской экспертизе. Собранный материал направили в следственные органы для принятия процессуального решения.