СМИ: самой юной жертве Джеффри Эпштейна было 13 лет

Американский финансист Джеффри Эпштейн совершал сексуальные преступления с 1985 года, а самой юной пострадавшей было всего 13 лет. Это следует из судебных документов, которые приводит агентство Reuters.

Имена свидетелей не называются: они проходят под псевдонимами "Джейн Доу" с номерами, передает телеканал "Россия 24".

Джеффри Эпштейн водил знакомство с американскими президентами и членами британской королевской семьи. Минувшим летом финансист был арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и покончил с собой в тюрьме. Процесс по его делу продолжается. Жертвы рассчитывают добиться миллионных компенсаций.