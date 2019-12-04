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4 декабря 201901:15

"Лилль" нанес поражение "Лиону"

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Соперник "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов "Лион" потерпел поражение в чемпионате Франции. В матче 16 тура "ткачи" уступили на своем поле "Лиллю" со счетом 0:1.

Судьбу встречи решил гол полузащитника гостей Жонатана Иконе. На 69 минуте он воспользовался ошибкой защитника хозяев поля Марсело. Несмотря на все усилия лионцев этот гол остался единственным. "Лилль" набрал 25 очков и вышел на четвертое место.

Еще две встречи завершились крупными победами хозяев. "Бордо" с результатом 6:0 разгромил "Ним". Три мяча забил Джош Майя. Дебютант Лиги 1 "Брест" отправил пять безответных мячей в ворота "Страсбура".

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