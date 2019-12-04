Палата представителей конгресса США высказалась против участия России в G7

Палата представителей конгресса одобрила резолюцию против участия России в саммитах G7. Москву не будут допускать в Группу семи до тех пор, пока она не станет "уважать территориальную целостность соседей", заявили в палате представителей.

Резолюция не имеет юридической силы, передает ТАСС. Она носит рекомендательный характер. Это – способ для законодателей выразить мнение по тому или иному вопросу.