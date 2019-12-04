Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть оккупированные сирийские Голаны

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой призывает Израиль покинуть оккупированные Голанские высоты. Документ поддержало 91 государство, проголосовали против – 9, воздержались – 65, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, принятая резолюция требует от Израиля покинуть оккупированную часть сирийских Голан до линии, которая существовала по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

По мнению Генеральной ассамблеи, решение Израиля от 14 декабря 1981 года касательно установления своих законов, юрисдикции и управления на оккупированной территории Голан не имеет никакой юридической силы и является недействительным.

Авторы резолюции подчеркивают: оккупация Голан и их фактическая аннексия являются камнем преткновения на пути к достижению мира в регионе.

Генеральная ассамблея ООН предлагает Израилю возобновить переговоры на ливанском и сирийском направлениях, а также уважать гарантии и обязательства, которые были согласованы в процессе ранее проведенных переговоров.

Также Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, призывающую Израиль прекратить поселенческую деятельность на оккупированных территориях Палестины. Данный документ поддержали 147 государств, 7 выступили против, 13 воздержались.

Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты в ходе Шестидневной войны 1967 года и аннексировал их в одностороннем порядке в 1981 году. ООН считает эти территории оккупированными.

После победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года на территориях Западного берега реки Иордан появились еврейские поселения, которые в Израиле называют Иудея и Самария. С точки зрения внутреннего и международного законодательства поселения не считаются частью Израиля. ООН также считает эти территории оккупированными.