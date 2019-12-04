Трамп рассказал о хороших отношениях с Россией

Во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите НАТО в Лондоне Дональд Трамп сделал ряд высказываний об отношениях с Россией. Он отметил, что нужно ладить с Россией, но в то же время НАТО должен быть готов к возможной конфронтации с кем бы то ни было.

Трамп пояснил, почему США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. "Он не соблюдался другой стороной", — приводит слова американского лидера ТАСС. В то же время Трамп отметил, что Москва хочет заключить договор, и добавил, что Вашингтон также этого хочет. "Думаю, что у нас получится очень хорошо", — заявил Трамп и отметил, что заключение такого договора – одна из важнейших задач, стоящая перед странами.

Коснулся Трамп и темы ядерного разоружения. Он отметил, что находится в контакте с Владимиром Путиным и, так же как он, хочет заключить ядерное соглашение, которое, возможно, будет включать также Китай и Францию.